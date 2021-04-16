أخبار محافظة البحيرة يوم الخميس 15/4/2021.. السيطرة علي حريق بأبوحمص

شهدت محافظة البحيرة، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الخميس، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:





مصرع اثنين في حادثي تصادم.. وشاب أثناء التنقيب عن آثار

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حوادث متفرقة، أحدهم أثناء التنقيب عن آثار بمركز بدر، واثنين في حادثي تصادم بطريق المحمودية وبدر بمحافظة البحيرة.





تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية، يقيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل وتوك توك بطريق المحموديه الروضة، أسفر عن وفاة "احمد مسعود كمال عبد الصمد بسيونى" ١٠ سنوات، مقيم بعزبة أدهم بالرحمانية، وتم نقله جثه هامدة إلي ثلاجة حفظ الموت بمستشفي المحمودية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.





كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد باستقبال مستشفي بدر المركزي جثة المدعو "محمد حشيش" 30 عاما، مقيم بالمنوفية، وتم ايداعه في مشرحة المستشفى، إدعاء تنقيب عن آثار علي طريق عبد المجيد المرسي، وجاري التحري عن الواقعة.





كما تلقي مدير الأمن إخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية "موتوسيكل" بطريق السخنة امام السوق التجاري بمركز بدر، أسفر عن وفاة "محمود حمدان علي يونس" 24 عاما، مقيم بالبريجات بمركز بدر، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.





السيطرة على حريق محدود شب بمحل "الصردي" في أبوحمص

تمكن أهالي مدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة، من السيطرة علي حريق محدود شب بمحل حلواني "الصردي" دون وقوع إصابات بشرية.



