عاجل..إصابة دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز بكورونا













وكان من المقرر أن تشارك دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز في إعلان أحد شركات المحمول ولكنهم اعتذرتا بسبب إصابتهن بكورونا.









مسلسل "عالم موازي" إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال، ويشارك فى بطولته بجانب دنيا سمير غانم كل من عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

أصيبت الفنانة دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد وعدد من طاقم عمل مسلسل "عالم موازي".