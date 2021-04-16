Advertisements

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-4-2021.. 7جنيهات ارتفاع بسعر المعدن الأصفر

الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
Advertisements
قفزت أسعار الذهب في مصر في بداية تعاملات رابع أيام رمضان اليوم الجمعة، ليصعد سعر الجرام من المعدن الأصفر بنحو 7 جنيهات، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم :

 سعر عيار 21 نحو 767 جنيهًا

 سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 657.5 جنيه

 سعر عيار 24 نحو 876.5 جنيه

 سعر الجنيه الذهب 6136 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفع الذهب إلى ذروته فيما يربو على شهر الخميس 15 أبريل مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية رغم بيانات أفضل من المتوقع لاقتصاد الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين صوب المعدن كملاذ آمن في مواجهة تضخم محتمل في المستقبل.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 1.8% إلى 1766.5 دولار للأونصة بعد أن صعد في وقت سابق إلى 1769.37 دولار، أعلى مستوى له منذ 26 فبراير.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.8% ليتحدد سعر التسوية عند 1766.80 دولار.

وارتفعت الفضة 1.8% مسجلة 25.86 دولار للأونصة .

وزاد البلاديوم 2.1% ليصل إلى 2733.75 دولار، بعد أن بلغ في وقت سابق ذروته منذ 28 فبراير2020 عند 2760.53 دولار.

وتقدم البلاتين 2.3% إلى 1197.91 دولار للأونصة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

حلمى بكر ينفعل على الهواء بسبب عمرو دياب: "متخلنيش أطلع اللي جوايا"

منذ ساعة و نصف

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

ميلان يقتحم سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد

منذ ساعة

هالاند يُعلن عن شرطه الوحيد للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ ساعتين

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ نصف ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

نبأ سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك بقمة الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع رباعي بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-11-2019.. المعدن الأصفر يواصل تراجعه محليًا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-12-2019.. والمعدن الأصفر يستأنف الصعود

عاجل.. انخفاض جديد في أسعار الذهب بالسوق المصري

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-9-2020.. المعدن الأصفر يعود لنقطة الصفر

بعد الانخفاض.. تعرف على مصير أسعار الذهب الأيام المقبلة (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-12-2020.. المعدن الأصفر يتخلي عن مكاسبه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

11:59 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

08:25 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟