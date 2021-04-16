أحمد رفعت ناعيا مكرم محمد أحمد: خدم الوطن حتى النفس الأخير (فيديو)

نعى الكاتب الصحفي أحمد رفعت، وفاة الأستاذ مكرم محمد أحمد الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة عن يناهز 86 عاما.





وأضاف "رفعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن مكرم محمد أحمد كان واحد من أعظم الكتاب على مستوى مصر على مستوى المهنة والموقف السياسي.





وأكد الكاتب الصحفي أن الراحل مكرم محمد أحمد مع الوطن بكافة جوارحه، موضحا أنه استطاع أن يجمع بين الإدارة والحصول على الأخبار وكان يكتب خطابات الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.



