Advertisements

أحمد رفعت ناعيا مكرم محمد أحمد: خدم الوطن حتى النفس الأخير (فيديو)

الجمعة 16/أبريل/2021 - 04:58 ص
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هدى عبدالرازق
Advertisements
نعى الكاتب الصحفي أحمد رفعت، وفاة الأستاذ مكرم محمد أحمد الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة عن يناهز 86 عاما.

وأضاف "رفعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن مكرم محمد أحمد كان واحد من أعظم الكتاب على مستوى مصر على مستوى المهنة والموقف السياسي.

وأكد الكاتب الصحفي أن الراحل مكرم محمد أحمد مع الوطن بكافة جوارحه، موضحا أنه استطاع أن يجمع بين الإدارة والحصول على الأخبار وكان يكتب خطابات الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وكشف أنه قامة كبيرة للغاية واستمر يخدم الوطن حتى النفس الأخير، وكان علامة بارزة في المجال الصحفي وفي عام 2011 انحاز للوطن على مستوى كافة المواطن وكان له مواقف حاسمة ضد الإرهاب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة مكرم محمد أحمد وفاة مكرم محمد بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ ساعة و 28 دقيقة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يطل على جمهوره في رمضان بتجربة جديدة اعتبارا من اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة

منذ 36 دقيقة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

رد ناري من أمير توفيق على حقيقة التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الدكتور مصطفى ثابت ينعى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد

"وكيل البرلمان" ناعيًا الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد: فقدنا أحد عُظماء الصحافة ورموزها الخالدة

انتظار تشييع جثمان الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد

عبدالمحسن سلامة: الكاتب مكرم محمد كان مساندًا لخصومه بنُبل وفروسية

"قالوا عنه".. كيف نعت الهيئات الصحفية والإعلامية الكاتب مكرم محمد بعد وفاته؟

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الكاتب الراحل مكرم محمد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

03:37 ص

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

12:26 ص

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة