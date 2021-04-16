أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 16-4-2021

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة، مع بداية الأجازة الأسبوعية للجهاز المصرفي بعد أن تراجع سعر الدولار بنحو 3 قروش خلال تعاملات الأسبوع بعد إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى يناير 2021 بأكثر من 10% لتصل إلى 18.1 مليار دولار.





وسجلت العملة الأمريكية 15.62 جنيه كأقل سعر للشراء و15.76 جنيه كأعلى سعر للبيع بالبنوك، وسجلت أدنى سعر ببنكي الأهلى ومصر بنحو 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع مقارنة مع 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع أمس.





وسجل سعر العملة الخضراء في بنوك التجاري الدولي وقطر الوطني وبلوم مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك المصرف العربي الدولي 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





وسجلت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" 18.56 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 21.35 جنيه للشراء و21.56 جنيه للبيع. وعلى صعيد العملات العربية.. سجل الدينار الكويتي 48.98 جنيه للشراء و25.09 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الاماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.









سعر الدولار اليوم





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى





15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى





15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر





15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة





15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib





15.65 جنيه للشراء.





15.75 جنيه للبيع.













سعر الدولار فى بنك الإسكندرية









15.63 جنيه للشراء.





15.73 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى









15.65 جنيه للشراء.





15.75 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك القاهرة





15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.