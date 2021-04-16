ملخص أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "ملوك الجدعنة"

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".





حيث بدأت أحداث الحلقة بـ تهريب "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل من جانب أحد العصابات التي يكشف عنها أحداث المسلسل، ويعود "سفينة وسرية" مصطفى شعبان وعمرو سعد لـ منزلهم فيجدوا أنه تم تهريبة.



وبدأ "سرية وسفينة" في التفكير للخروج من المشكلة التي ستواجههم بعد هروب "العتال"، حيث ذهبوا لـ تاجر كبير ليطلبوا منه أن يساعدهم في تهريب الألماظ الذي تركه لهم "على" حسن الرداد.



وتسمر علاقة الحب بين الفنانة ياسمين رئيس و"سرية" عمرو سعد طوال أحداث الحلقات، وتذهب "رئيس" لـ منزل سرية لتضع له سحر على سريرة، من وراء والدته "عطيه" دلال عبدالعزيز.



وأثناء وجود ياسمين رئيس في غرفة "سرية" يراها وليد فواز الذي يتمنى الزواج منها وهي ترفض، وقام الأخير بتقديم شكوى في القسم باسم "سرية" بسبب اقساط السيارة وتدور بينهم مشاجرة كبيرة.



حيث وصل "سرية وسفينة" عمرو سعد ومصطفى شعبان لـ محل "عم حكم" يوسف شعبان، وجدوا المحل قد سرق من البضائع والشنطة التي يخفيها "سرية" عنده التي تحتوي على الالماظ.



وأصابة "عم حكم" بجرح كبير في صدره ووجدوه فاقد الوعي، وأثناء قيامهم لـ الاتصال بـ سيارة اسعاف وجدوا ضابط المباحث خلفهم، وانتهت الحلقة على هذا المشهد، ويبدوا أن "سرية وسفينة" سيتم اتهامهم في مقتل "عم حكم".



في سياق متصل، تدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.



مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

