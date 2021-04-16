مدير الكلية البحرية الأسبق: الفرقاطة برنيس متعددة المهام تتمتع بأحدث منظومات التسليح الحديثة (فيديو)

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، إنه تم رفع القدرات القتالية للقوات المسلحة خلال الفترة الماضية بأحدث الأسلحة.





وأضاف "مرزوق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن الفرقاطة برنيس التي انضمت لأسطول البحرية تمتلك أحدث وسائل التكنولوجيا في عالم التسليح.





وكشف اللواء بحري أركان حرب، محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يقنع العالم الغربي أن يتم توريد أحدث الأسلحة خاصة أن مصر تعمل على إحداث التوازن في منطقة البحر المتوسط والأحمر.



