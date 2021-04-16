رئيس قسم أمراض المناعة بـ"عين شمس": 200 ألف مصري أصيبو بكورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر يقدر بـ200 ألف، وهذا الامر يساهم بصورة كبيرة في زيادة الإصابات خلال الفترة الحالية، خاصة أن البعض لا يقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية





وتابع "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الإصابة الشديدة أو المتوسطة مرتبطة إلى حد كبير بمدى مناعة المريض أو قوة الفيروس، أو الفئة العمرية او بعض الأمراض المصاحبة لهذا الفيروس.



