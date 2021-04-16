أسعار الخضروات اليوم الجمعة 16/4/2021 في محافظة البحيرة.. الطماطم بـ3 جنيهات

سجلت أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 3 إلي 4 جنيهات، البطاطس 3.5 جنيها، البصل الأبيض 3 جنيهات، البصل الأحمر 7 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات، الليمون ما بين 20 إلى 25 جنيهًا.





وبلغ سعر الخيار 10 جنيهات، الثوم 20 جنيهًا، الباذنجان 8 جنيهات، الملوخية 4 جنيهات، الكوسة 10 جنيهات، الفلفل الألوان 20 جنيهًا، الفلفل البلدي 12 جنيهات، الجزر 4 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 8 جنيهات.





أسعار الخضروات في سوق العبور

وتباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة وتراوح قفص الطماطم من 30 جنيها إلي 70، والكيلو من 150 قرشا إلى 350 قرشا، والبطاطس 200 قرشا إلى 325 قرشا.





وبلغت أسعار الخيار 5 جنيهات بسوق العبور، والجزر “بدون عرش” 150 قرشا إلى 200 قرش، الباذنجان البلدي من 100 قرش إلى 350 قرش، والباذنجان العروس من 350 قرشا إلى 400 قرش.



