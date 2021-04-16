أرقام وتواريخ واحداث لا تنسي في مسيرة سيد عيد مع النصر





مشوار طويل خاضه سيد عيد علي رأس الإدارة الفنية لكرة القدم بنادي النصر مليئ بالارقام والأحداث والتاريخ الكبير الذي لم ولن ينسي علي مدار التاريخ داخل هذا النادي العريق .



بدأ سيد عيد مسيرته مع النصر بحلم بسيط جمعه مع الدكتور عمرو عبد الحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر ببناء منظومة قوية لكرة القدم بالنادي والصعود للدوري الممتاز وتسخير إمكانيات النادي المحدوده بالشكل الصحيح لتحقيق هذا الحلم وإثبات أن الكرة لا تعتمد فقط علي النواحي المادية .



وتم وضع خطة للعمل علي الاستثمار الرياضي والمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز في خطين متوازيين.



ووضع عيد وعبد الحق حجر الأساس لبناء فريق قوي لنادي النصر واستقدام لاعبين أكفاء يتوفر فيهم عنصر الشباب والمهارة ونجح المدير الفني في ثقلهم والوصول بهم لاعلي المستويات .



وبدأت مسيرة المدير الفني مع النصر عندما تولي منصب المدير الفني في أواخر موسم 2005 / 2006 بعد صعود الفريق من القسم الثالث الي القسم الثاني ونجح في البقاء بالفريق والاستمرار في القسم الثاني .





وكان النصر قريب من الصعود إلى الدوري الممتاز موسم 2008 / 2009 حتي الدقائق الأخيرة بعد المنافسة مع أندية كبيرة مثل الداخلية والإنتاج الحربي واسمنت السويس وصعد الإنتاج الحربي للممتاز بفارق نقطتين مع النصر الذي جاء في المركز الثاني .



وفي موسم 2013 / 2012 تصدر النصر مجموعة القاهرة ليلعب في دورة الترقي بجانب أندية السكة الحديد والترسانة والقناة والشرقية وكهرباء الإسماعيلية ونجح النصر في احتلال المركز الاول في دورة الترقي بالتساوي مع القناة بنفس عدد النقاط وصعد القناة للممتاز بفارق المواجهات المباشرة .



وفي هذه الفترة تعرض النصر لهزة عنيفه بسبب قرار الجهات الإدارية باستبعاد الدكتور عمرو عبد الحق من الترشح لانتخابات رئاسة نادي النصر وتولت الدكتورة سحر عبد الحق رئاسة النادي بعد نجاحها في الانتخابات ولكن لم يبتعد عمرو عبد الحق عن الفريق حيث تولي منصب المشرف علي الكرة كما أن سيد عيد وفريقه تحدوا كل الظروف الصعبة و بامكانيات مادية تكاد تكون معدومه حقق النصر الإنجاز الأول والأكبر في تاريخ النادي في موسم 2013 / 2014 حيث تحقق الحلم الذي عمل عليه سيد عيد مع عمرو عبد الحق منذ سنوات طويلة وصعد الفريق إلى الدوري الممتاز بعد صدارته مجموعة القاهرة ومن بعدها دورة الترقي مع منتخب السويس، والشرقية للدخان والمريخ وكهرباء الإسماعيلية والسكة الحديد، ولم يخسر فيها أي مباراة محققًا الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاث برصيد 9 نقاط ، وجاء بعده منتخب السويس والدخان برصيد 8 نقاط وذلك بفضل إدارة عمرو عبد الحق الذي نجح في توفير المعسكرات التدريبية المطلوبه رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي في ذلك الوقت وبفضل الإدارة الفنية لسيد عيد وادارته البارعة للمباريات ليظهر النصر في الدوري الممتاز في موسم 2014 /2015 وقدم النصر مستوي رائع من خلال إمكانياته المحدودة نال إشادة الجميع في المنظومة الكروية بمصر .



وفي موسم 2017/2018 تغير نظام المسابقة وتقلص عدد المجموعات إلى ثلاثة فقط يتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى الدوري الممتاز و نجح بالفعل نادي النصر في احتلال الصدارة قبل نهاية الموسم بخمسة اسابيع بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه أف سي مصر ليعود النصر لدوري الأضواء والشهرة مجددا ليكون موسم 2018/2019 هو الموسم الثاني للنصر بالدوري الممتاز خلال تاريخه وبرغم المستوي الجيد الذي قدمه النصر الا أن الفريق عاد لدوري القسم الثاني ليبدأ سيد عيد رحلة جديدة وبناء فريق جديد للنصر.



وفي مسابقة كأس مصر نجح النصر في الوصول لدور الثمانية مرتين الأولي عام 2011 عندما أقصي مصر المقاصة في ملعبه بالفيوم بهدفين دون رد في دور ال32 وفي دور ال16 نجح النص في إقصاء الاتحاد السكندري في استاد الإسكندرية ووسط جماهيره بركلات الترجيح ووصل لفريق لدور ال8 وودع مسابقة كأس مصر أمام حرس الحدود في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 1/2 بعد مباراه ماراثونية .



وجاءت المرة الثانية في عام 2012 عندما أقصي النصر فريق الجونة بقيادة الألماني تسوبيل بركلات الترجيح في دور ال32 ثم إقصاء الاتحاد السكندري للمرة الثانية علي التوالي في الكأس في دور ال16.



وبرغم كل هذه الأرقام والانجازات التي حققها سيد عيد مع النصر علي مدار 15 عام إلا انه فضل الرحيل خلال الأيام الأخيرة لخوض تجربة جديدة حيث تلقي أكثر من عرض من أندية أخري .



خلال فترة تواجد سيد عيد مع النصر أخرج العديد من النجوم للأندية المصرية وجاءت البداية مع موسم 2007/2008 وانتقال عبد الواحد عبد العزيز النيجيري الجنسية لنادي المصرية للاتصالات وكانت اول اكبر صفقة مالية في تاريخ النادي حيث وصلت الي مليون جنية .



ثم جاء انتقال محمد خلف نجم النادى الاهلى السابق والمقاولون العرب السابق ، لعب لصفوف النصر وانتقل للاهلي مقابل 3 مليون جنيهثم انتقال احمد سامى الي تليفونات بني سويف ومنه الي نادى مصر المقاصة ثم طلائع الجيش ويلعب حاليا لنادي بيراميدز وانتقال محمود سيد وكريم الضو واسلام طارق الي نادى الجونة.



وانتقال التشادي جيمي ليجية الي نادى الدفاع الحسني الجديدي المغربي وعبد الله جمعة ومحمد رفاعي ويا الي نادي المصري واحمد العجوز الي نادي بتوجت وانتقال عبد العزيز الشاعر الى المقاولون العرب وانضم احمد فوزي الي مصر المقاصة ومحمود القط وحجاج عويس الي المصري واحمد الصعيدي الي الاسماعيلي واسلام عيسي الي المصري في أكبر صفقة في تاريخ النادي مقابل 10 مليون جنيه وخالد رضا الي وادي دجلة وعمار حمدي للنادي الاهلي ، ومازال العطاء مستمر داخل نادي النصر بوجود مواهب واعدة.



كما رحل عن النصر الثنائي محمود فهمي واحمد صبيحة وانتقلا لصفوف مصر المقاصة ومحمود سيد لنادي بتروجيت وانتقال احمد السباعي لبتروجيت وأحمد عطا لطلائع الجيش وأنتقال احمد اشرف لانبي ومحمد حسن ميدو المقاولون العرب ومحمد حجاج لاتحاد الشرطة والغيني اسيجيا سيلا لطلائع الجيش وأنتقال دخير محمد لنادي مصر وحرس الحدود وانتقال عصام ثروت الاسيوطي وسموحة والمصري كما مثل الثلاثي أبناء النصر عمار حمدي ومروان حمدي واسلام عيسي منتخب مصر