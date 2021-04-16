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أسعار ياميش رمضان اليوم الجمعة 16/4/2021 في محافظة البحيرة.. "إقبال متوسط"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 02:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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شهدت أسعار الياميش استقرارا في الأسعار بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، وبلغ سعر كيلو الزبيب المصري 60 جنيها، والزبيب الإيراني 80 جنيها، وتراوح سعر كيلو البلح من 20 إلى 40 جنيها حسب النوع، جوز الهند 55 جنيها للكيلو، وقمر الدين من 15 إلى 25 جنيها، وسعر المشمشية 75 إلى 100جنيها، وسعر القراصيا من 65 إلى 80 جنيها، وسعر التين 95 جنيها.

وسجلت أسعار العصائر من 20 إلى 32 جنيه لكل من التمر هندي، والخروب، والسوبيا، والليمون نعناع، وأسعار المكسرات "سعر اللوز 76 جنيه للكيلو، وسعر البندق الحصى 120 جنيه للكيلو والبندق المقشر 200 جنيه، وسعر اللوز الأمريكي 200 جنيه، وسعر عين الجمل 100 جنيه".

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والأستاذ فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية، قاما بافتتاح معارض السلع الغذائية "أهلا رمضان" المقام بمدن "دمنهور، كفر الدوار، أبوحمص، إيتاي البارود" والذي نظمته الغرفة التجارية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري والوحدة المحلية، ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان.

جاء ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

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