حالة الطقس اليوم الجمعة 16/4/2021 في محافظة البحيرة.. ارتفاع درجات الحرارة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، ارتفاعا في درجات الحرارة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلا يكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.





درجات الحرارة المتوقعة بمحافظة البحيرة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد أنَّه من المتوقع درجات الحرارة في البحيرة الصغرى 17 والعظمى 34.





استعدادات المحافظة

فيما قال اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، إنه تم تفعيل غرفة العمليات بالديوان العام للمحافظة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لمتابعة ما يتم من أحداث والتعامل معها بشكل فوري موجها بإرسال تقارير يومية إلى وزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظة.





درجات الحرارة في باقي المحافظات

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة الكبرى العظمى 34 درجة والصغرى 18

الوجه البحرى العظمى 34 درجة والصغرى 17

السواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 16

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 35 درجة والصغرى 20

شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 18