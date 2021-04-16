"روشتة رمضان" 4 نصائح لوجبة السحور خلال شهر رمضان (إنفوجراف)

تقدم بوابة الفجر في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.





وتحتوي روشة اليوم على 4 نصائح لوجبة السحور خلال شهر رمضان الكريم كالتالي:





1- الحرص على تناول وجبة السحور وعدم تجاهلها؛ فالسحور يمدّ الصائمين بالطاقة خلال النهار.





2- الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على النشويّات بطيئة الامتصاص كخبز القمح الكامل، أو رقائق الفطور الكاملة؛ وذلك للحفاظ على مستوى السكر في الدم.

3- تناول الفواكه والخضار المُنعشة والمُرطبة كالبطيخ.



