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إصابة مقدم برنامج "القاهرة اليوم" الإعلامي جمال عنايت بكورونا
الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:21 ص
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أعلن الإعلامي جمال عنايت" إصابته بفيروس كورونا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
وكتب عبر حسابه، "ابتعد عن برنامج القاهره اليوم ( مرغما ) لأسبوعين.. اختبار إيجابي كورونا وبدأت فترة العزل المنزلي وبروتوكول العلاج من الأمس.. إن شاء الله كله يعدي بسرعة، خللوا بالكم من نفسكم".
ويقدم الإعلامي جمال عنايت برنامج "القاهرة اليوم" على شاشة قناة "أوربت".
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