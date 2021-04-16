إصابة مقدم برنامج "القاهرة اليوم" الإعلامي جمال عنايت بكورونا

أعلن الإعلامي جمال عنايت" إصابته بفيروس كورونا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":









وكتب عبر حسابه، "ابتعد عن برنامج القاهره اليوم ( مرغما ) لأسبوعين.. اختبار إيجابي كورونا وبدأت فترة العزل المنزلي وبروتوكول العلاج من الأمس.. إن شاء الله كله يعدي بسرعة، خللوا بالكم من نفسكم".



