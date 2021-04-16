Advertisements

استقلال طهران يضرب أهلي جدة بخماسية في افتتاح مجموعات دوري أبطال آسيا

الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، هزيمة مذلة بخماسية مقابل هدفين، أمام استقلال طهران، في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

افتتح التهديف، فارشيد إسماعيل في الدقيقة 5 لصالح استقلال طهران، فيما أدرك عمر السومة هدف التعادل في الدقيقة 27 عن طريق ركلة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد نادري هدف التقدم لصالح استقلال طهران في الدقيقة 54، فيما أحرز مهدي غايدي الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وعاد عمر السومة للتسجيل مرة أخرى في شباك الفريق الإيراني بالدقيقة 79، ولكن مع حلول الدقيقة 86 استطاع مهدي غايدي أن يسجل الهدف الرابع، واختتم شيخ دياباتي خماسية استقلال طهران في الدقيقة 89 عن طريق ركلة الجزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد استقلال طهران إلى 3 نقاط محتلا صدارة جدول ترتيب المجموعة، فيما بقي أهلي جدة دون نقاط.

أخبار تهمك

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع رباعي بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ 33 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 5 ساعات

نبأ سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك بقمة الدوري

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ ساعتين

ميلان يقتحم سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد

منذ ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

حلمى بكر ينفعل على الهواء بسبب عمرو دياب: "متخلنيش أطلع اللي جوايا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

هالاند يُعلن عن شرطه الوحيد للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

11:59 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

08:25 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟