استقلال طهران يضرب أهلي جدة بخماسية في افتتاح مجموعات دوري أبطال آسيا









تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، هزيمة مذلة بخماسية مقابل هدفين، أمام استقلال طهران، في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.





افتتح التهديف، فارشيد إسماعيل في الدقيقة 5 لصالح استقلال طهران، فيما أدرك عمر السومة هدف التعادل في الدقيقة 27 عن طريق ركلة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف.





وفي الشوط الثاني أضاف محمد نادري هدف التقدم لصالح استقلال طهران في الدقيقة 54، فيما أحرز مهدي غايدي الهدف الثالث في الدقيقة 67.





وعاد عمر السومة للتسجيل مرة أخرى في شباك الفريق الإيراني بالدقيقة 79، ولكن مع حلول الدقيقة 86 استطاع مهدي غايدي أن يسجل الهدف الرابع، واختتم شيخ دياباتي خماسية استقلال طهران في الدقيقة 89 عن طريق ركلة الجزاء.



