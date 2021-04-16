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موعد أذان الفجر والسحور اليوم الجمعة 16/4/2021 في محافظة البحيرة
الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:29 ص
إسلام أمين
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تنشر بوابة "الفجر" موعد السحور وأذان الفجر اليوم الجمعة في محافظة البحيرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.
وحددت الإمساكية وقت السحور 1:40، وموعد الإمساك 3:40، وأذان الفجر 4:00، وأذان المغرب 6:26.
ويذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية، قد كشف أن آخر أيام شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا، سيكون الأربعاء 12 مايو المقبل، وتكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما.
وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه بذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو "عيد الفطر المبارك"، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.
ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.
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