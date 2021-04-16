عمرو أديب يطل على جمهوره في رمضان بتجربة جديدة اعتبارا من اليوم

يقدم الاعلامي عمرو أديب، برنامجه "الحكاية" اعتبارا من الغد الجمعة وحتي يوم الاثنين طوال شهر رمضان، من العاشرة مساءا ولمدة ساعة، عبر منصة "شاهد" الإلكترونية المجانية.





وكان قد أعلن "أديب"، خلال الحلقة الأخيرة من برنامجه قبل شهر رمضان، أنه سيطل على جمهوره عبر منصة شاهد" في تجربة جديدة، معقبا: "هتحمل تطبيق شاهد هتلاقيني، من غير اشتراك ولمدة ساعة، ومن غير إعلانات".



