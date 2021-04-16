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عمرو أديب يطل على جمهوره في رمضان بتجربة جديدة اعتبارا من اليوم

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:24 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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يقدم الاعلامي عمرو أديب، برنامجه "الحكاية" اعتبارا من الغد الجمعة وحتي يوم الاثنين طوال شهر رمضان، من العاشرة مساءا ولمدة ساعة، عبر منصة "شاهد" الإلكترونية المجانية.

وكان قد أعلن "أديب"، خلال الحلقة الأخيرة من برنامجه قبل شهر رمضان، أنه سيطل على جمهوره عبر منصة شاهد" في تجربة جديدة، معقبا: "هتحمل تطبيق شاهد هتلاقيني، من غير اشتراك ولمدة ساعة، ومن غير إعلانات".

وأضاف أنه رحب بتجربة ظهوره عبر منصة شاهد خلال شهر رمضان، كونها تجربة جديدة عليه، فضلا على أن التكنولوجيا هى المستقبل.

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عمرو أديب بوابة الفجر الفجر

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