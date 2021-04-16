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ريال مدريد يحسم مصير نجم الفريق

الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني يعيش واحدة من أصعب فتراته على الإطلاق بسبب كثرة إصاباته منذ إنضمامه إلى الملكي.
وأكدت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية أن إدارة ريال مدريد ليست لديها أي نية للتخلي عن هازارد عقب نهاية الموسم الحالي.
وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن ريال مدريد لا يزال يثق في هازارد الذي قدم 7 مواسم على مستوى عالي في تشيلسي, حيث أن الملكي ينتظر توهج النجم البلجيكي من جديد.
وألمحت الصحيفة الفرنسية أن فلورنتينو بيريز الذي تمت إعادة إنتخابه كرئيس للملكي يضع إيدين هازارد حجر أساس في مشروعه الجديد، حيث سيبني فريقاً قوياً بجانبه.
 



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