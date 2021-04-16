منى زكي لـ"الفجر الفني": "لعبة نيوتن" بالنسبة لي طوق نجاة.. وشخصية "هنا" تشعرني بالتوتر (حوار)



*تجربة "لعبة نيوتن" مختلفة وجديدة.



*شخصية هنا تشبهني وأنا صغيرة.



*تغيبت عن الدراما التليفزيونية بسبب حملي.



*المنافسة أن يقدم كل شخص أفضل ماعنده.



*موقف صعب لصناع مسلسل "الملك أحمس".







حرص "الفجر الفني" على إجراء حوار خاص مع النجمة مني زكي، لتكشف لنا تجربتها فى مسلسل"لعبة نيوتن"، أسباب تغيبها عن الدراما التليفزيونية كل هذه السنوات، أوجه التشابه بين شخصيتها الحقيقية وشخصية"هنا" فى المسلسل، تعليقها على وقف مسلسل"الملك" لعمرو يوسف.



وإلى نص الحوار:





فى البداية.. ما الذى حمسك فى مسلسل "لعبة نيوتن" لتعودى به بعد غياب 4 سنوات؟

ما حمسني لخوض هذه التجربة، هو أن العمل من إخراج تامر محسن، كما إن القصة مختلفة وجديدة واعتبرتها "طوق نجاة"، بالنسبة لي كى أعود لجمهوري بعد هذه السنوات.





ما سبب تغيبك عن الدراما التليفزيونية كل هذه الفترة؟

تغيبت بسبب ظروف شخصية، فأنا كنت حامل هذه الفترة، وكان لابد أن أظل مع طفلى على الأقل سنة ونصف، كما أن السيناريو الذى كان يعرض علي هذه الفترة لم أراه مناسبا.





تجسدين شخصية تعاني من القلق والتوتر.. هل هناك أوجه تشابه بينك وبينها فى الواقع ؟

شخصية "هنا" تجعلني أشعر بالتوتر والعصبية، وهذه الشخصية بعيدة كل البعد عن شخصيتي، لذلك كانت من الصعوبات التي واجهتنا أثناء التصوير، ولكن مع وجود المخرج تامر محسن، استطاع أن يخرج الشخصية بالطريقة الصحيحة، وعلى ماأظن شخصية "هنا" كانت تشبهني وأنا صغيرة ولكن الآن هى بعيدة كل البعد عني.





هل تأجيل عرض مسلسل "لعبة نيوتن" أثر عليكي بالسلب ؟

أثر علي بشكل كبير لأن كان مطلوب مني أن أتعامل بالشخصية التى أؤديها فى المسلسل فى حياتي اليومية وهذا كان صعب بالنسبة لي لأن الفترة طويلة.





كيف كانت كواليس العمل فى مسلسل "لعبة نيوتن"؟

كانت جميلة جدا وكل شخص متحمس لعمله، فكانت أكثر الكواليس عن العمل، وأنا سعيدة جدا بتجربتي مع نجوم كبار مثل الفنان سيد رجب، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد"، وغيرهم.





ما رأيك فى المنافسة الرمضانية هذا العام؟

المنافسة قوية جدا هذا العام، لوجود مسلسلات قوية ونجوم كبار، ولكن المنافسة بالنسبة لي أن يقدم كل شخص أفضل ماعنده.





ما تعليقك على وقف مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف من العرض؟

لا أحب أن أعلق على الزملاء ولكني أعتقد أنهم فى موقف صعب وفي نفس الوقت القائمين على قرار الوقف لهم وجهة نظر هم أيضًا فى هذا الموضوع.









هل ممكن أن نري مني زكي تجسد شخصية فرعونية؟

لم أفكر في ذلك، لأنها مسؤولية كبيرة وتحتاج لدراسة، بالإضافة إلى أن هذه النوعية المهم فيها أن يري الناس الممثل يصلح لتقديمها.









لو أتيحت ليك الفرصة.. ما الشخصية التى تتمني أن تقديمها؟



أتمنى تقديم شخصية ماعت إله العقل والحكمة قديما.

بعد غياب 4 سنوات عن الشاشة الصغيرة، عادت من جديد لتبهر جمهورها بأدائها فى مسلسل "لعبة نيوتن"، الذى أشاد به الكثير، من ناحية أخري لاقت لوم كبير من جمهورها ومحبيها وذلك لحرمانهم من فنها الجميل الراقي، إنها الفنانة منى زكي، التى استطاعت أن تكون شعبية قوية بموهبتها وكاريزمتها.