Advertisements

لا تهاون.. 12 تصريحًا مهمًا لوزير الخارجية بشأن سد النهضة (إنفوجراف)

الجمعة 16/أبريل/2021 - 06:31 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
دينا عبد الستار
Advertisements
عقدت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعًا لها، الخميس، وذلك لمناقشة ما ورد في بيان السفير سامح شكري وزير الخارجية، فيما يخص الشأن الإفريقي، بحضور الوزير.

وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف أبرز تصريحات السفير سامح شكري، وزير الخارجية، بشأن قضية سد النهضة وجاءت كالتالي:
1- أجهزة الدولة ترصد قضية سد النهضة بشكل لحظي.. ولا تهاون فيها.

2- مفاوضات سد النهضة أظهرت قدر من التعنت الأثيوبي.

3- المرونة من الجانب المصري والسوادني في المفاوضات لم تأت بتعامل مُماثل من أثيوبيا.

4- مصر حريصة على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم.

5- الأعمال الأحادية من جانب أثيوبيا تضر بمصالح دولتي المصب.

6- هناك متابعة يومية لأزمة سد النهضة، لأن المياه مسألة وجود لمصر.

7- الجهود المبذولة وتفهم الأطراف الثلاثة لن تؤتي بثمارها كما كنا نتوقعه.

8- لجوء مصر للمجتمع الدولي سيكون واضح تمامًا أن مصر استنزفت كل الجهود المبذولة.

9- لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة.

10- شركائنا الدوليين يرون أن القضية محل خلاف بين الدول الثلاثة لذلك تتجنب الانخراط في عمليات التمويل.

11- أزمة سد النهضة مرهونة بمدي الضرر الذي سيقع علي مصر.

12- مصر موقفها واضح جدًا بالتواصل لاتفاق قانوني ملزم.
لا تهاون.. 12 تصريحًا مهمًا لوزير الخارجية بشأن سد النهضة (إنفوجراف)
لا تهاون.. 12 تصريحًا مهمًا لوزير الخارجية بشأن سد النهضة (إنفوجراف)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قضيه سد النهضه دولتي المصب بوابة الفجر الفجر ازمه سد النهضه

أخبار تهمك

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 6 ساعات

رد ناري من أمير توفيق على حقيقة التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

دبلوماسي: مصر نجحت في مجلس الأمن بدعم دولي

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

"سنتخذ إجراءات كفيلة".. مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

03:37 ص

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة