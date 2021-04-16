لا تهاون.. 12 تصريحًا مهمًا لوزير الخارجية بشأن سد النهضة (إنفوجراف)

عقدت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعًا لها، الخميس، وذلك لمناقشة ما ورد في بيان السفير سامح شكري وزير الخارجية، فيما يخص الشأن الإفريقي، بحضور الوزير.





وترصد " الفجر " من خلال انفوجراف أبرز تصريحات السفير سامح شكري، وزير الخارجية، بشأن قضية سد النهضة وجاءت كالتالي:

1- أجهزة الدولة ترصد قضية سد النهضة بشكل لحظي.. ولا تهاون فيها.





2- مفاوضات سد النهضة أظهرت قدر من التعنت الأثيوبي.





3- المرونة من الجانب المصري والسوادني في المفاوضات لم تأت بتعامل مُماثل من أثيوبيا.





4- مصر حريصة على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم.





5- الأعمال الأحادية من جانب أثيوبيا تضر بمصالح دولتي المصب.





6- هناك متابعة يومية لأزمة سد النهضة، لأن المياه مسألة وجود لمصر.





7- الجهود المبذولة وتفهم الأطراف الثلاثة لن تؤتي بثمارها كما كنا نتوقعه.





8- لجوء مصر للمجتمع الدولي سيكون واضح تمامًا أن مصر استنزفت كل الجهود المبذولة.





9- لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة.





10- شركائنا الدوليين يرون أن القضية محل خلاف بين الدول الثلاثة لذلك تتجنب الانخراط في عمليات التمويل.





11- أزمة سد النهضة مرهونة بمدي الضرر الذي سيقع علي مصر.



