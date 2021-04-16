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رد ناري من أمير توفيق على حقيقة التعاقد مع نجم بيراميدز

الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، استقر على الصفقات الجديدة التي من شأنها سد احتياجات الفريق خلال الموسم الجاري.
وعبر تصريحات تليفزيونية أكد أمير "موسيماني حدد إحتياجاته للموسم المقبل ولكن لم نجري أي صفقات حتى الآن".
وعن حقيقة التفاوض مع إبراهيم عادل صانع ألعاب بيراميدز قال أمير "لم نتفاوض مع اللاعب وكل ما تم تداول في هذا الشأن لا مجال له من الصحة".
وبسؤاله عن إمكانية التعاقد مع حارس مرمى آخر خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة أكد توفيق " أي فريق في العالم لديه حارسان أصحاب خبرة وعلى مستوى عالي وحارس شاب".
موضحاً"ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى أشاد بمستوى مصطفي شوبير وحمزة علاء ويرى فيهم مستقبل الفريق".
وأتم"نبحث عن تمديد عقود بعض اللاعبين في الفترة الحاليه على أن يتم الإعلان عن تمديد التعاقد معهم  في الوقت المناسب."

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