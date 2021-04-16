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"قدام مرايتها".. جميلة عوض تحتفل بتدمير حياة صديقتها في حرب أهلية

الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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عرضت قناة "سي بي سي" حلقة جديدة من مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا باسل خياط، التي شهدت أحداثًا كثيرة وتعريف بالشخصيات.

وتجلس "تمارا" في غرفتها وبينما تقلم أظافرها، ترسل صديقتها "نانسي" إلى الفخ الذي سيدمر حياتها ويجعل خطيبها "خالد" يطلق عليها "رخيصة"، وبعد ذلك تجلس أمام المرأة تتأمل ملامح وجهها في مشهد يجمع بين التناقض في مشاعر الفرحة والإحساس بالذنب تجاه صديقتها.

في الحلقة الثالثة من مسلسل "حرب أهلية" تطلق جميلة عوض رصاصة الإعدام ضد صديقتها "نانسي" وتنفذ المشهد الأخير من اللعبة التي خططت لها منذ الحلقة الأولى، فبعدما هددتها بإرسال الفيديو الذي صورته لها إلى خطيبها، تجبر تمارا نانسي على مقابلتها في مكان ما، لتكتشف بعد ذلك أنه شقة شاب لا تعرفه، ثم يأتي خطيبها ليعتقد أنها تخونه ويهجرها بعد ذلك.

على الرغم من أن "تمارا" قد شعرت ببعض الذنب والتردد تجاه صديقتها إلا أنها رفعت بعدها شعار "لا تراجع ولا استسلام" في خطتها، كما أنها خاضت نقاش مع صديقتها وباتت تسألها هل هي سعيدة في علاقتها بخطيبها أم لا، فهل تخطط تمارا لتدمير المزيد من العلاقات؟ أم أنه مجرد سؤال عن الحب والإهتمام الذي تعاني تمارا من غيابه في حياتها؟

ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".

يذكر أن يسرا جددت تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.

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