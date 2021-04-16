"قدام مرايتها".. جميلة عوض تحتفل بتدمير حياة صديقتها في حرب أهلية

Advertisements
"قدام مرايتها".. جميلة عوض تحتفل بتدمير حياة صديقتها في حرب أهلية
الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:57 ص
مصطفى فكيه
Advertisements
عرضت قناة "سي بي سي" حلقة جديدة من مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا باسل خياط، التي شهدت أحداثًا كثيرة وتعريف بالشخصيات.
وتجلس "تمارا" في غرفتها وبينما تقلم أظافرها، ترسل صديقتها "نانسي" إلى الفخ الذي سيدمر حياتها ويجعل خطيبها "خالد" يطلق عليها "رخيصة"، وبعد ذلك تجلس أمام المرأة تتأمل ملامح وجهها في مشهد يجمع بين التناقض في مشاعر الفرحة والإحساس بالذنب تجاه صديقتها.
في الحلقة الثالثة من مسلسل "حرب أهلية" تطلق جميلة عوض رصاصة الإعدام ضد صديقتها "نانسي" وتنفذ المشهد الأخير من اللعبة التي خططت لها منذ الحلقة الأولى، فبعدما هددتها بإرسال الفيديو الذي صورته لها إلى خطيبها، تجبر تمارا نانسي على مقابلتها في مكان ما، لتكتشف بعد ذلك أنه شقة شاب لا تعرفه، ثم يأتي خطيبها ليعتقد أنها تخونه ويهجرها بعد ذلك.
على الرغم من أن "تمارا" قد شعرت ببعض الذنب والتردد تجاه صديقتها إلا أنها رفعت بعدها شعار "لا تراجع ولا استسلام" في خطتها، كما أنها خاضت نقاش مع صديقتها وباتت تسألها هل هي سعيدة في علاقتها بخطيبها أم لا، فهل تخطط تمارا لتدمير المزيد من العلاقات؟ أم أنه مجرد سؤال عن الحب والإهتمام الذي تعاني تمارا من غيابه في حياتها؟
ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.
مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.
وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".
يذكر أن يسرا جددت تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements