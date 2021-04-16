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تحذير مهم من الأرصاد للصائمين في رابع أيام رمضان: طقس شديد الحرارة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 12:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة، رابع أيام رمضان، الموافق 17 إبريل2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارةعلى جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
تحذير مهم من الأرصاد للصائمين في رابع أيام رمضان: طقس شديد الحرارة
تحذير مهم من الأرصاد للصائمين في رابع أيام رمضان: طقس شديد الحرارة

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