خالد الصاوي يعتدي علي الشرنوبي في " خمس نجوم "





حل الفنان خالد الصاوي، ضيفًا على برنامج "خمس نجوم"، حيث ظهر خلال الحلقة الرابعة والذي يقدمه كل من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور، على قناة " mbc " مصر.ويقوم المقلب في كل حلقه علي استدراج الضيف إلي مكان معين حيث تم فيه عمل المقلب بأسلوب كوميدي غير مسبوق.يكتشف الفنان خالد الصاوي، المقلب ويتعدي علي محمد الشرنوبي بالضرب هو وشخص ما من طاقم عمل البرنامج، بسبب استفزاز الأخير له.أبدى خالد الصاوي ردة فعل كوميدية، ليعتدي على الفنان محمد الشرنوبي، قائلًا: " بس صيع "، بحسب تعبيره.الجدير بالذكر أن الفنان خالد الصاوي يشارك هذا العمل بمسلسلين هما " القاهره كابول" بطوله طارق لطفي، حنان مطاوع، احمد رزق وتاليف عبد الرحمن كمال وإخراج حسام علي،" اللي مالوش كبير" بطوله احمد العوضي وياسمين عبد العزيز وتأليف عمرو محمود يس واخراج مصطفي فكري.