نور عودة: معركة القدس بالانتخابات الفلسطينية خطابية فقط (فيديو)

قالت نور عودة عضو الملتقى الوطني الديمقراطي، إن معركة القدس بالانتخابات الفلسطينية خطابية فقط، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يشير بعمل سياسي جاد.





وأضافت عضو الملتقى الوطني الديمقراطي، في حديثه لقناة "الغد"، أن هناك اعتقادات بأن لم يوافق الاحتلال الإسرائيلي لن يكون هناك أي انتخابات فلسطينية، موضحة أن الخطاب السياسي يتعلق بالقدس وخوض المعركة مع الاحتلال.





وأشار إلى أنه لابد وأن تكون كل خطوة من الحياة السياسية وبث الروح من خلال إجراء الانتخابات وإثراء الحياة السياسية الفلسطينية، منوهة إلى رد فعل الشارع المقدسي من الإهمال من كافة القضايا والموضوعات المصيرية والشعور بالوحدة.



