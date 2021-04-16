ماهر فرغلي: الدراما توثق بطولات من ضحى بروحه لأجل استقرار البلاد

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن هناك جهدًا مبذولًا من جانب الفن خلال العام الماضي والحالي، لتوثيق ماذا كان يجري خلال الفترة الماضية، فهناك الكثير من ضحى بروحه من أجل الحفاظ على الأمن والآمان، وتقوم الدراما بتوثيق تلك البطولات.





وأضاف "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن البطل المقدم الشهيد محمد مبروك كان في الإدارة العامة للأمن الوطني، وكان واحدًا من الذين تولوا ملف التطرف الديني، وكان يحفظ خارطة جماعة الإخوان، لذلك أرادوا التخلص منه.



