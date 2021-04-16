مؤلف أغنية تتر مسلسل الاختيار 2: "الحق واحد" أكثر جملة عجبتني (فيديو)

قال الشاعر نصر الدين ناجي، مؤلف أغنية تتر مسلسل «الاختيار 2» إن التتر لاقي إعجاب الجميع.





وكشف "ناجي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك اهتماما كبيرا قبل كتابة تتر مسلسل "الاختيار 2" من خلال نقل مشاعر جميع العاملين داخل المسلسل، من خلال كلمات التتر التي تعد انعكاسًا للحالة العامة الموجودة للمسلسل.





وتابع الشاعر نصر الدين ناجي، أن موقف أغنية تتر مسلسل «الاختيار 2» أن أكثر جملة علقت معه شخصيا في التتر «الحق واحد متجبش نار جنب البارود وتصحى مارد الأرض».



