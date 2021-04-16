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مؤلف أغنية تتر مسلسل الاختيار 2: "الحق واحد" أكثر جملة عجبتني (فيديو)

الجمعة 16/أبريل/2021 - 04:19 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
هدى عبدالرازق
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قال الشاعر نصر الدين ناجي، مؤلف أغنية تتر مسلسل «الاختيار 2» إن التتر لاقي إعجاب الجميع.

وكشف "ناجي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك اهتماما كبيرا قبل كتابة تتر مسلسل "الاختيار 2" من خلال نقل مشاعر جميع العاملين داخل المسلسل، من خلال كلمات التتر التي تعد انعكاسًا للحالة العامة الموجودة للمسلسل.

وتابع الشاعر نصر الدين ناجي، أن موقف أغنية تتر مسلسل «الاختيار 2» أن أكثر جملة علقت معه شخصيا في التتر «الحق واحد متجبش نار جنب البارود وتصحى مارد الأرض».

وأضاف أن هناك جمل كثيرة من تتر المسلسل أحدثت تأثيرًا كبيرًا في السوشيال ميديا تعبر عن حالة الجميع، مؤكدًا أن الجميع لن ينسى حق الشهداء، موضحا أن هناك أغانيات كثيرة داخل أحداث المسلسل وتكون بعضها من كلماته، وعدد من الشعراء الآخرين، لافتا إلى أن محمد منير سوف يؤدي أغنية من تأليفه ضمن أحداث مسلسل «الاختيار 2».

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