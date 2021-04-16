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شاب من بورسعيد يتبنى مسابقة النحت على الرمال بمناسبة أعياد الربيع

الجمعة 16/أبريل/2021 - 02:46 ص
جانب من الأعمال الفنية
جانب من الأعمال الفنية
شيماء الريس
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أطلق أحد شباب محافظة بورسعيد، من العاملين بالمجال السياحي، وصاحب إحدى الشواطئ الشهيرة بالمحافظة مسابقة للترويج للسياحة الفنية بالمحافظة وأطلق عليها "فن النحت على الرمال" ودعى جميع فنانين الجمهورية للإشتراك، احتفال بأعياد الربيع وتبدأ المسابقة من ٦ إلى ٩ مايو.


وانتقلت "الفجر" إلى الشاب صاحب الفكرة لتجري حوار معه لمعرفة التفاصيل، وبدأ الشاب حواره الخاص "للفجر" قائلًا: "اسمي محمد دعية صاحب إحدى الشواطئ بالمحافظة، أحب بورسعيد جدا وأتمنى أن تكون واجة مصر والعالم السياحية، وانا من أسرة تعمل فى مجال السياحة منذ القدم، ولدي من الخبرة بالتعامل مع المجال ما يجعلني قادر على تنظيم هذا الاحتفال وتنظيم المسابقة".

وأردف دعية: مسابقة "النحت ع الرمال" على شاطئ بورسعيد تجسد احتفالات المحافظة بأعياد الربيع، تبدأ من يوم ٣ مايو إلى ٦ مايو، يحصل الفائز الأول 1500 جنية، والفائز الثاني على 1000 جنية، والفائز الثالت على 500 جنية".

وتابع في تصريحاته "للفجر": أتمني من محافظ بورسعيد السيد اللواء عادل الغضبان تبني المهرجان، حيث أن المحافظة تتمتع بطبيعة تساعدها على تبني مثل هذا المهرجانات، حيث الرمال متوفرة والشمس والبحر والقواقع البحرية المتنوعة والبيئة التي تجعل من المسابقة مهرجانا سنويا.
شاب من بورسعيد يتبنى مسابقة النحت على الرمال بمناسبة أعياد الربيع
شاب من بورسعيد يتبنى مسابقة النحت على الرمال بمناسبة أعياد الربيع
شاب من بورسعيد يتبنى مسابقة النحت على الرمال بمناسبة أعياد الربيع
شاب من بورسعيد يتبنى مسابقة النحت على الرمال بمناسبة أعياد الربيع
شاب من بورسعيد يتبنى مسابقة النحت على الرمال بمناسبة أعياد الربيع
شاب من بورسعيد يتبنى مسابقة النحت على الرمال بمناسبة أعياد الربيع
شاب من بورسعيد يتبنى مسابقة النحت على الرمال بمناسبة أعياد الربيع
شاب من بورسعيد يتبنى مسابقة النحت على الرمال بمناسبة أعياد الربيع

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