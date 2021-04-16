موعد مباراة ريال مدريد المقبلة فى الدوري الإسباني





يواجه نادي ريال مدريد نظيره خيتافي يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب خيتافي فى مدينة مدريد.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



