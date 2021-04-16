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موعد مباراة بيراميدز المقبلة في كأس الكونفدرالية

الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:07 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي نكانا  بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة، والـ 4 بتوقيت السعودية عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 6 نقاط بجدول ترتيب المجموعة الرابعة وهو نفس رصيد نكانا الزامبي صاحب المركز الثالث.

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