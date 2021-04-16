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بايدن: مستعدون للرد إذا واصلت روسيا التدخل في الديمقراطية الأميركية

الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:12 ص
جو بايدن
جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يمكن السماح لأي قوى أجنبية بالتدخل في الانتخابات الأميركية والإفلات من العقاب.

وأضاف "بايدن"، في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية"، أنه أخبر بوتين بأن الولايات المتحدة خلصت إلى تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية.

وشدد الرئيس الأمريكي، على أنه إذا واصلت روسيا التدخل في الديمقراطية الأميركية فإن الولايات المتحدة مستعدة للرد.

وتابع: "أخبرت بوتن بأن الولايات المتحدة قد تفرض المزيد من العقوبات، وحان الوقت لتخفيض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا".

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