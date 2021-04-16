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عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:08 ص
بوابة الفجر
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قال سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، إنه قرر الإعلان عن طلاقه زوجته، وذلك بعد الخلافات الطويلة بينهما والتي وصلت إلى ساحات المحاكم.

وعبر في تصريحات صحفية، عن استيائه الشديد إزاء اتهامات زوجته له مؤخرًا، عبر الفضائيات، في إشارة منه إلى حلقتها في برنامج "شيخ الحارة والجرئية".

وعزا من جانبه أسباب الطلاق، إلى الاتهامات التي وجهت له أثناء تواجده فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ورد سامح سامي زوج هالة صدقي، خلال الساعات الماضية على عرض صوره مع سيدات خلال تواجدها في برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي.

وقال "شيخ الحارة" إن زوج الفنانة كان يخونها بصحبة الفتيات الذين تم عرض صور لهن، لكن سرعان ما خرج زوج هالة صدقى على "فيسبوك" ليوضح حقيقة الصور,

وكتب: "دي الصور اللي البرنامج الفاشل بتاع النهارده، كان منزلهم علي أساس هما جابو حاجه خطيره جدا احب اعرفكم يا فشله ان دي صديقتي العزيزة Pamela Hasselhoff من أشهر ممثلات Hollywood اللي لا انتي ولا هي تقدروا حتي تتصورا معاها أما الصورة التانية يا فشله فهي بعض الزملاء في العمل ولو دققتو النظر بكون لابس uniform الشغل وانتظروا المفاجاءت!".

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