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المشروع الحلم.. الحكومة تبدأ تطوير منطقة الفسطاط (فيديو)
الجمعة 16/أبريل/2021 - 07:30 ص
كساب أحمد
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قال محمد الخطيب، استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن تطوير منطقة الفسطاط جزء من الرؤية لتطوير القاهرة التاريخية ككل، مشيرًا إلى أن عمر بن العاص عندما وصل مصر أنشان مدينة الفسطاط التي كانت النواة الاولى للقاهرة التاريخية
وتابع "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Extra News"، مساء الخميس، أن منطقة الفسطاط ظلت لفترة طويلة مهملة، ما أدى لظهور الكثير من العشوائيات خلاف مقالب القمامة، رغم قرب المنطقة من متحف الحضارة والكثير من المناطق الهامة.
ولفت إلى أن النواة الأولى لتطوير منطقة الفسطاط خلق حديقة ضخمة مركزية تمثل 6 أضعاف حديقة الأزهر، لكي تكون متنفس للأهالي القاهرة، وكان الجزء الأول من هذه الحديقة بحيرة عين الصيرة التي كانت مقلبًا للنفايات، ومصرفًا للصرف الصحي، وكانت مليئة بجثث الحيوانات، ولكن خلال عام واحد تحولت لشيء جميل ظهر في احتفالية نقل المومياوات، معقبًا: "تطوير القاهرة التاريخية حلم كبير يتحقق الآن خلال مدة زمنية بسيطة جدًا".
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