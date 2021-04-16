المشروع الحلم.. الحكومة تبدأ تطوير منطقة الفسطاط (فيديو)

قال محمد الخطيب، استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن تطوير منطقة الفسطاط جزء من الرؤية لتطوير القاهرة التاريخية ككل، مشيرًا إلى أن عمر بن العاص عندما وصل مصر أنشان مدينة الفسطاط التي كانت النواة الاولى للقاهرة التاريخية





وتابع "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Extra News"، مساء الخميس، أن منطقة الفسطاط ظلت لفترة طويلة مهملة، ما أدى لظهور الكثير من العشوائيات خلاف مقالب القمامة، رغم قرب المنطقة من متحف الحضارة والكثير من المناطق الهامة.



