Advertisements

المشروع الحلم.. الحكومة تبدأ تطوير منطقة الفسطاط (فيديو)

الجمعة 16/أبريل/2021 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال محمد الخطيب، استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن تطوير منطقة الفسطاط جزء من الرؤية لتطوير القاهرة التاريخية ككل، مشيرًا إلى أن عمر بن العاص عندما وصل مصر أنشان مدينة الفسطاط التي كانت النواة الاولى للقاهرة التاريخية

وتابع "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Extra News"، مساء الخميس، أن منطقة الفسطاط ظلت لفترة طويلة مهملة، ما أدى لظهور الكثير من العشوائيات خلاف مقالب القمامة، رغم قرب المنطقة من متحف الحضارة والكثير من المناطق الهامة.

ولفت إلى أن النواة الأولى لتطوير منطقة الفسطاط خلق حديقة ضخمة مركزية تمثل 6 أضعاف حديقة الأزهر، لكي تكون متنفس للأهالي القاهرة، وكان الجزء الأول من هذه الحديقة بحيرة عين الصيرة التي كانت مقلبًا للنفايات، ومصرفًا للصرف الصحي، وكانت مليئة بجثث الحيوانات، ولكن خلال عام واحد تحولت لشيء جميل ظهر في احتفالية نقل المومياوات، معقبًا: "تطوير القاهرة التاريخية حلم كبير يتحقق الآن خلال مدة زمنية بسيطة جدًا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقل الموميا مدينة الفسطاط بوابة الفجر الفسطاط الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 21 ساعة

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"مدبولي" يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والفسطاط

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة

أستاذ آثار يكشف خطة ومسار نقل مومياوات ملكية لمتحف الحضارة بالفسطاط

الحفاظ على المباني الأثرية: الانتهاء من تطوير ميدان التحرير خلال 3 أشهر

وزير الإسكان عن "ممشى أهل مصر": "هيكون أحلى ممشى لأحلى ناس"

الخطيب: تعميق وتوسيع بحيرة عين الصيرة للاستفادة منها كمعلم سياحي (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. إطلاق نار بشكل عشوائي في مطار سان أنطونيو الدولي

03:37 ص

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة