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موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الإسباني
الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:33 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي برشلونة نظيره فريق فياريال يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب فياريال.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
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