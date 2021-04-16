موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الإسباني

يواجه نادي برشلونة نظيره فريق فياريال يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب فياريال.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



