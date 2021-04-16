Advertisements

موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الإسباني

الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه نادي برشلونة نظيره فريق فياريال يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز. 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب فياريال.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

نبأ سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك بقمة الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

رد ناري من أمير توفيق على حقيقة التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و نصف

هالاند يُعلن عن شرطه الوحيد للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع رباعي بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

12:26 ص

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة