موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في الدوري





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الأحد المقبل، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.





ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، هذه المواجهة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: علي لطفي.





خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.





خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.



