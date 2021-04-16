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هالة زايد تعقد اجتماعًا مهمًا بشأن مصابي فيروس كورونا

الجمعة 16/أبريل/2021 - 01:41 ص
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
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عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا مساء الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع قيادات الوزارة ومديري المستشفيات التي تستقبل حالات مصابي فيروس كورونا، ووكلاء وزارة الصحة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا المستجد ومعايير مكافحة العدوى، وذلك في إطار حرصها على متابعة مستجدات وتطورات الموقف أولا بأول.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بإدراج صرف أجهزة الأكسجين للمواطنين مرضى الكورونا بالعزل المنزلي الذين تستدعي حالتهم الصحية، ضمن منظومة إصدار قرارت العلاج على نفقة الدولة، وذلك للتيسير على المرضى وحصولهم على أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

وأشار إلى أن الوزيرة اطمأنت خلال الاجتماع على المخزون الاستراتيجي للأكسجين، ووجهت بتأمين احتياجات المستشفيات من الأكسجين بشكل دوري، كما راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، موجهة مديري المديريات بسرعة توريد أي نواقص في تلك المستلزمات إلى المستشفيات، والتأكد من توافر مخزون من تلك المستلزمات يكفي لمدة شهرين على الأقل بكل مستشفى بشكل دوري.

وتابع أن الوزيرة تقدمت بالشكر لكافة الفرق الطبية العاملة في المستشفيات لما يبذلونه من جهود وتضحيات ساهمت في إدارة وباء عالمي بأعلى مستوى من الخدمة الطبية، مؤكدة دعم القيادة السياسية لكافة الفرق الطبية، كما دعتهم الوزيرة لمواصلة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على مكتسبات مصر وجهودها في مواجهة فيروس كورونا.

وذكر أن الوزيرة وجهت مديري مديريات الصحة بالمرور الدوري بشكل منتظم على كافة مستشفيات الوزارة التي تستقبل حالات فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل والتغلب على أي تحديات.

وأشار إلى أن الوزيرة أكدت حرصها على التواصل المستمر وعقد اجتماع دوري مع جميع وكلاء ومديري مديريات الصحة ومديري المستشفيات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل والوقوف على أي تحديات، كما وجهت بالاستمرار فى اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومعايير مكافحة العدوى بكافة المستشفيات.

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