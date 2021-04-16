باسل خياط يدبر مكيدة للإيقاع بيسرا





عرضت قناة "سي بي سي" الحلقة الأولى من مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا باسل خياط، التي شهدت أحداثًا كثيرة وتعريف بالشخصيات.وكشف النجم باسل خياط للجمهور عن الوجه الحقيقي للطبيب النفسي يوسف في الحلقة الثالثة من المسلسل الرمضاني حرب أهلية بعدما تبين أنه يدبر مؤامرة مع الطبيب الذي يعالج مريم (يسرا) لإيهامها أنها تعاني من مرض خطيرة ولا تملك الكثير من الوقت لتعيشه.وفي نفس الوقت يخدع باسل زوجته فريدة (أروى جودة) خلال شهر العسل بأن سبب علاقته الغريبة مع يسرا، حسب وصفها، هو أن أيامها معدودة ولا يوجد أحد بجوارها سواه مع وجود مشاكل بينها وبين ابنتها، طالبًا منها أن تتحمله حتى يجد حل لمشكلتها.مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".يذكر أن يسرا جددت تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.