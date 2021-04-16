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محافظة القاهرة: المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة بالمقطم نفذت على أعلى مستوى

الجمعة 16/أبريل/2021 - 04:55 ص
افتتاح المحطة
افتتاح المحطة
إسماعيل منطاوي
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أعربت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن سعادتها لافتتاح المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة بالمقطم، حيث تعتبرها من أهم المشروعات القومية والهامة التي تم تنفيذها خلال فترة عملها بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة.

وأكدت عبد المنعم أن هذا النوع من محطات المخلفات يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.

وتابعت: "إنشاء هذه المحطة يعد ضمن الخطوات الأولى لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من أجل إنجاز العمل بما يخدم مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات حفاظاً على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة".

وأضافت: "محطة المناولة الجديدة قد تم نقلها من البساتين بجوار سوق التونسي الحضاري إلى مكانها الجديد على الأوتوستراد بالجهة الشرقية بجوار جراج محافظة القاهرة، قد تم تنفيذها على أن تكون على أعلى مستوى من الاداء".

ونوهت بأنها ستعمل بأحدث طراز وهي الوحيدة في مصر التي ستعمل دون تدخل بشري وبمعدات تابعة للهيئة العربية للتصنيع.

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