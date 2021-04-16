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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 02:03 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة ١٦ أبريل.

ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٧٤ نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز: 

1- مانشستر سيتي 74 نقطة

2- مانشستر يونايتد 63 نقطة

3 – ليستر سيتي 56 نقطة

4- وست هام 55 نقطة

5- تشيلسي 54 نقطة

6- ليفربول 52 نقطة

7- توتنهام 49

8 – إيفرتون 48 نقطة

9 – أرسنال 45 نقطة

10 – ليدز يونايتد 45 نقطة

11 – أستون فيلا 44 نقطة

12- وولفرهامبتون 38 نقطة

13- كريستال بالاس 38 نقطة

14- ساوثهامبتون 36 نقطة

15-برايتون أند هوف ألبيون 33 نقطة

16 – بيرنلي 33 نقطة

17 – نيوكاسل يونايتد 32 نقطة

18 – فولهام 26 نقطة

1- مانشستر سيتي 74 نقطة

2- مانشستر يونايتد 63 نقطة

3 – ليستر سيتي 56 نقطة

4- وست هام 55 نقطة

5- تشيلسي 54 نقطة

6- ليفربول 52 نقطة

7- توتنهام 49

8 – إيفرتون 48 نقطة

9 – أرسنال 45 نقطة

10 – ليدز يونايتد 45 نقطة

11 – أستون فيلا 44 نقطة

12- وولفرهامبتون 38 نقطة

13- كريستال بالاس 38 نقطة

14- ساوثهامبتون 36 نقطة

15-برايتون أند هوف ألبيون 33 نقطة

16 – بيرنلي 33 نقطة

17 – نيوكاسل يونايتد 32 نقطة

18 – فولهام 26 نقطة

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