ملخص مسلسل موسى الحلقة 3 بعد حرق "حميد"

مسلسل موسى الحلقة 3 .. زاد البحث من قبل الكثيرين حول مسلسلات رمضان 2021 الكثيرة والمتنوعة، من أجل الإلمام بكافة تفاصيلها ومعرفة ملخصاتها وأحداثها.





مسلسل موسى الحلقة 3





وتصدر مسلسل موسى الحلقة 3 تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب إذاعة الحلقة التي شهدت تفاصيلاً جديدة، وأحداثاً متسارة، زادت من إثارة العمل وشوقت الجماهير.





أحداث مسلسل موسى الحلقة 3





وشهدت أحداث مسلسل موسى الحلقة 3 تطوراً كبيراً في الأحداث، حيث انتقم موسى من حميد بعدما ضرب "حنفية" التي تجسد دورها الفنانة عارفة عبدالرسول، وأشعر النيران به.





زواج نجية خلال مسلسل موسى الحلقة 3





وتناول مسلسل موسى الحلقة 3 حالة غضب "موسى" بسبب زواج حميد من نجية، التي كان يحبها موسى، ما دفع الأخير إلى الذهاب لعرس حبيبته وينازل محمد أحمد ماهروبارزه في التحطيب.





موسى ينتقم في مسلسل موسى الحلقة 3





حاول حميد الانتقام من موسى بعدما وضعه في موقف محرج أمام عروسته، إلا أن "حنفية" زادت عن موسى الذي كان سيضرب بالنبوت من الخلف، لتسقط أرضاً.





ملخص مسلسل موسى الحلقة 3





وتضمن مسلسل موسى الحلقة 3 أحداثاً كبيرة أبرزها إقناع شفيقة من ترك موسى والموافقة على الزواج من حميد، تخوفا من إقناع والدها بحبها لموسى.





موعد عرض مسلسل موسى الحلقة 3





وأعلنت مجموعة قنواتdmc عن عرض مسلسل موسى الذي أذيعت حلقته الثالثة اليوم، يوميا طوال رمضان 2021 في تمام الـ6:30 مساءً ويعاد في الـ11.30 مساء و 11:00 صباحاً.

أبطال مسلسل موسى

يُذكر أن مسلسل موسى من بين مسلسلات رمضان 2021 التي تلقى إقبالا وترقبا من الكثيرين، وهو من بطولة محمد رمضان ويشاركه سمية الخشاب وعبير صبري، وممجموعة من ألمع نجوم الفن والدراما.







