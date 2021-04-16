تعرف على موعد قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غريمه التقليدي الزمالك، على ملعب القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.





ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الأحد المقبل 18 أبريل الحالي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



