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محامي زينة يعرض عليها عملية نصب كبرى.. أبرز أحداث الحلقة الرابعة من "كله بالحب"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل 'كله بالحب' الكثير من الاحداث المشوقة ، حيث قامت صابرين 'الهام' برفع دعوى قضائية علي طليقها أحمد السعدني 'طارق' بأن تقيم في الفيلا أثناء شهور العدة ، وذلك بعدما نصب عليها واستولى على الفيلا ، وعندما حدث ذلك ضاقت الأمور بطارق فتواصل مع شربيني "يوسف عثمان" والذي قد استأجره من قبل لينصب عليها في بيع الفيلا ، وطلب منه أن يرشح له محامي فذهب إلى "صبحي العلاف" واتفقا على أنهم سينفذوا خطة للتخلص من الهام ومن ضمن أحداث الخطة أن يتزوج.

وأخبر صبحي على زينة "دهب" بعملية النصب التي تقدر بالملايين، والتي سيقوم بها المحامي صبحي بمعاونة دهب وذلك من خلال زواجها من الدكتور طارق الذي يرغب في النصب على زوجته وأخذ منزلها.

ورفضت دهب تلك الفكرة في البداية إذ أن عمليات النصب التي قاموا بها سابقاً لم تتطلب منها الزواج، إلا أنه أخبرها أن الزواج سيكون على الورق فقط، دون الفعل، ولكنها وافقت بعدما أغراها بالعائد المادي الكبير الناتج عن تلك العملية ، حيث أن الفيلا ستباع بمبلغ يقدر بثلاثة مليون جنية.

تدور أحداث المسلسل في درما اجتماعية، حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات التي تحدث فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة بين الطرفين.

شارك الفنانة زينة في بطولة العمل، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

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