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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة ١٦ أبريل.

ويحتل هاري كين نجم هجوم فريق توتنهام هوتسبير صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ١٩ هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز: 

1- هاري كين 19 هدف

2 – محمد صلاح 19 هدف

3- برونو فرنانديز 16 هدف

4- دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف

5- باتريك بامفورد 14 هدف

6- سون هيونج مين 14 هدف

7-الكسندر لاكازيت 13 هدف

8- جيمي فاردي 12 هدف

9 – إلكاي جوندوجان 12 هدف

10-أولي واتكينز 12 هدف

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