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ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق الجولة ال 17 والمقرر إقامتها الجمعة السادس عشر من أبريل الجاري.
وتنطلق الجولة حينما يستضيف الجونة نادي انبي في تمام التاسعة والنصف مساء الجمعة على ستاد الإسكندرية.
وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:
الزمالك 33
2 المصري 29
3 الاتحاد السكندري 28
4 الأهلي 27
5 بيراميدز 26
6 مصر المقاصة 26
7 سيراميكا كليوباترا 25
8 سموحة 24
9 إنبي 24
10 غزل المحلة 23
11 الجونة 21
12 أسوان 20
13 طلائع الجيش 17
14 وادي دجلة 16
15 المقاولون العرب 15
16 البنك الأهلي 14
17 الإسماعيلي 14
18 الإنتاج الحربي 12

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