مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3.. رجال الأمن يخترقون اعتصام "رابعة" المسلح

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 .. حققت العديد من الأعمال الدرامية المقدمة ضمن مسلسلات رمضان 2021، نجاحاً كبيراً مع عرض أولى الحلقات، وعلى رأسها الاختيار 2.





مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3





وتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 بعدما اشتعلت الأحداث، التي أبدع في ترتيبها المخرج بيتر ميمي، ليتوسم المشاهدونا خيرا في أن هذا الجزء سيكون على قدر "الاختيار 1".

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3





وعرض مسلسل الاختيار الحلقة 3 والذي شهدت العديد من الأحداث التي دارت غالبيتها داخل الاعصام، والرسائل التي كان يوجهها الإرهابيين من على المنصات لشحن المشاركين.





ملخص مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3





وقابل ضابط الأمن الوطنى زكريا يونس والذي يجسد دوره النجم كريم عبد العزيز في مسلسل الاختيار الحلقة 3 ضابط العمليات الخاصة "يوسف رفاعى"، حيث اطمئن عليه بعد إصابته فى عمليات سيناء الأخيرة.





اشتعال مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3





وتسارعت أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 3 وتكشفت العديد من المفاجآت أبرزها كشف لغز الثراء الفاحش لقيادات الجماعة، والتي تأتي من سرقة أموال التبرعات.





لقاءات الجماعة خلال مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3





وتضمن مسلسل الاختيار الحلقة 3 لقاء أحد قادة الجماعة "محمد عبد العزيز"، وعقد معه اتفاقا من أجل إمداده بمعلومات عن السلاح الموجود فى اعتصام رابعة وكافة التفاصيل.





كما شهد مسلسل الاختيار الحلقة 3 أول صدام بين أحمد مكي في مقر خدمته الجديد، مع أحد الضباط المتطرفين، والذي سيكون له دور كبير في الأحداث التالية.





موعد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3





ودخل مسلسل الاختيار 2 في منافسة شرسة مع الكثير من الأعمال المقدمة خلال الموسم الرمضاني 2021، إلا أنه حقق نسب مشاهدات كبيرة، تؤكد انه عمل كبير.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 من أجل معرفة تفاصيل هذا العمل الملحمي الكبير، الذي انتهت ثالث حلقاته في السطور التالية:





موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 على "أون"





أعلنت مجموعة قنوات أون الفضائية عن إذاعة مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 في تمام الـ9 مساءً كما يعاد في الـ2 صباحا مع وجود إعادة ثانية في 3 ونصف مساءً.





موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 على قناة أبو ظبي وإي آر تي حكايات





ويذاع مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 عبر فضائية قناة أبوظبي في تمام الـ11 مساءً، وينقل عبر قناة Art حكايات في الـ11 مساءً ويعاد في السابعة صباحا والـ3 عصراً، وذلك طوال شهر رمضان 2021.





مسلسل الاختيار 2 ونجوم العمل





ويقوم ببطولة مسلسل الاختيار 2 الذي يترقب المشاهدون عرض الحلقة 3 اليوم، النجم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وهو من إخراج بيتر ميمي.







