تحت شعار كامل العدد.. نفاذ جميع حجوزات حفل حكيم في أولى سهرات الخيم الرمضانية









أعلنت الشركة المنظمة لحفل حكيم داخل إحدى خيام بمدينة بالرحاب والمقرر أن تفتتح موسم الخيم الرمضانية اليوم الجمعة 4 رمضان، نفاذ جميع الحجوزات حيث رفعت شعار كامل العدد.





وتأتي مشاركة حكيم في اضخم خيمة بعد عودة التجمعات بقرار من الدولة مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية.



