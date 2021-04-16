Advertisements

تحت شعار كامل العدد.. نفاذ جميع حجوزات حفل حكيم في أولى سهرات الخيم الرمضانية

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:18 ص
بوابة الفجر
Advertisements


أعلنت الشركة المنظمة لحفل حكيم داخل إحدى خيام بمدينة بالرحاب والمقرر أن تفتتح موسم الخيم الرمضانية اليوم الجمعة 4 رمضان، نفاذ جميع الحجوزات حيث رفعت شعار كامل العدد.

وتأتي مشاركة حكيم في اضخم خيمة بعد عودة التجمعات بقرار من الدولة مع إتخاذ  الإجراءات الاحترازية.

واختير حكيم  لنجوميته الكبيرة ليفتتح موسم الخيم الرمضانية، ويقدم حكيم مجموعة من الأغنيات المتنوعة ومنها أغنيته الشهيرة رمضان كريم التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية بإعتبارها أهم الأغنيات التي  أنتجت وتناولت الشهر الكريم في الفترة الأخيرة ..

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مطرب خيم رمضانية حكيم

أخبار تهمك

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

غيابات قاتلة.. تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في الدوري

منذ ساعتين

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يوجه صفعة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رد ناري من أمير توفيق على حقيقة التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

هالاند يُعلن عن شرطه الوحيد للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

راغب وكفوري وإليسا ونوال الزغبي واستعدادات قصوى لألبومات الصيف

خيمة رمضانية بالمنيا طوال أيام الشهر الكريم

بعد نجاح حفليه في شم النسيم.. محمد فؤاد يستعد لإحياء 3 سهرات داخل الخيم الرمضانية

"فؤش" يشعل خيمة رمضانية بدويتوهاته مع المعجبات وسط حضور كامل العدد (صور)

تحت شعار كامل العدد.. بوسي تتألق بحفلين في الأسبوع الأول من ماراثون الخيم الرمضانية (صور)

في حفل كامل العدد..محمد رمضان يتألق باغنية مافيا وسط عرض مسرحي ضخم (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. استمرار ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا والصحة تعلن التفاصيل

12:26 ص

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

10:08 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

07:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة