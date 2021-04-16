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تحت شعار كامل العدد.. نفاذ جميع حجوزات حفل حكيم في أولى سهرات الخيم الرمضانية
الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:18 ص
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أعلنت الشركة المنظمة لحفل حكيم داخل إحدى خيام بمدينة بالرحاب والمقرر أن تفتتح موسم الخيم الرمضانية اليوم الجمعة 4 رمضان، نفاذ جميع الحجوزات حيث رفعت شعار كامل العدد.
وتأتي مشاركة حكيم في اضخم خيمة بعد عودة التجمعات بقرار من الدولة مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية.
واختير حكيم لنجوميته الكبيرة ليفتتح موسم الخيم الرمضانية، ويقدم حكيم مجموعة من الأغنيات المتنوعة ومنها أغنيته الشهيرة رمضان كريم التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية بإعتبارها أهم الأغنيات التي أنتجت وتناولت الشهر الكريم في الفترة الأخيرة ..
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