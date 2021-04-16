أبرز أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "بين السماء والأرض"



دارت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بين السماء والأرض، حول محاولة تشغيل الأسانسير، ثم عاد الزمن سنتين إلى الوراء لاستعراض جزء من حياة الأبطال قبل دخولهم الى الأسانسير.



وتظهر "فاتن سرور"، التى تجسد دورها الفنانة سوسن بدر وهى تمثل أحد المشاهد وبعد الانتهاء منه تتحدث مع المخرج بشأن الأفيش وترفض وجود نجوم معها عليه.





بينما يظهر الفنان هاني سلامة محاربا للأفكار المتطرفة، أمام أحد الشيوخ المتشددين، ويقوم عمرو صالح بتهديد فتاة بأن ينشر صورها معه، وهذا يجعلها تنتحر.





ثم تعود الأحداث إلى الأسانسير ويظهر بيومي فؤاد وهو يحاول أن يحل مشكلة الأسانسير





مسلسل بين السما والأرض، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.



وهو مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائي، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التي تجمع بين الكوميديا

