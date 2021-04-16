



دعاء رابع أيام رمضان 2021 .. توجد الكثير من الأعمال المستحبة خلال شهر رمضان المبارك، والتي منها الصدقات وإفطار الصائمين وتلاوة القرءان وتأدية الفروض في أوقاتها والدعاء.





دعاء رابع أيام رمضان 2021





ويبحث الكثيرون عن دعاء رابع أيام رمضان 2021 والذي يوافق اليوم الجمعة 16 أبريل 2021، لما له من اهمية كبيرة، حيث أن الدعاء بتضرع إلى الله يجلب الرزق ويصرف السوء ويحقق الأمنيات.





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية دعاء رابع أيام رمضان 2021 في السطور التالية:





"اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك، اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيراً".











