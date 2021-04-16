تشكيل توتنهام المتوقع أمام إيفرتون فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الجمعة فريق توتنهام نظيره فريق إيفرتون ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.





وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: لوريس.





خط الدفاع: داير، اورييه، سانشيز، ريجليون.





خط الوسط: نوديمبلي، موسي سيسوكو، هويبرج.



