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ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:10 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري المصري قبل إنطلاق فعاليات الجولة ال17 والمقرر لها الجمعة السادس عشر من أبريل الجاري.
أنهى مهاجم طلائع الجيش أحمد سمير الجولة السادسة عشر منفرداً بصدارة الهدافين برصيد 9 أهداف، يليه عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدى برصيد 8 أهداف، وجاء في المركز الثالث في ترتيب الهدافين حسام حسن لاعب سموحة المعار حديثاً لأهلى طرابلس الليبى بنفس العدد من الأهداف، فيما حل يوسف أوباما رابع الهدافين برصيد 7 نقاط.
وجاء ترتيب الهدافين على النحو التالي:
أحمد سمير - طلائع الجيش - 9 أهداف 
عمر كمال عبد الواحد - المصري - 8 أهداف 
حسام حسن - المصري - 8 أهداف
يوسف أوباما - الزمالك - 7 أهداف
أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 7 أهداف
رزاق سيسة - الإتحاد السكندري - 6 أهداف
رمضان صبحي - بيراميدز - 6 أهداف
عمرو جمال - طلائع الجيش - 6 أهداف
أحمد الشيخ - غزل المحلة - 5 أهداف
رامي صبري - إنبي - 5 أهداف

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